المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، حواجز حديدية بمحيط إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر، لمنع الزحام المرورى أثناء إجراء أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى بنطاق محافظة الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسيتم خلال اﻷعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، وتستمر تلك الأعمال حتى الساعة 5 صباح اﻷحد المقبل و قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.