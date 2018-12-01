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المركز الطبى العالمى يستضيف خبراء فى جراحة القدم ومفصل الكاحل

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:31 ص
المركز الطبى العالمى يستضيف خبراء فى جراحة القدم ومفصل الكاحل المركز الطبي العالمي
كتب زكى القاضى
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يستضيف المركز الطبى العالمى الخبيرالإنجليزى الجنسية الدكتور وجيه موسى إستشارى وخبير جراحات تشوهات وإصابات و أمراض القدم ومفصل الكاحل وذلك فى الفترة من 15– 20 /12/2018

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى السبت و الإثنين وحتى وصول الخبير .

كما يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الألمانى الجنسية الأستاذ الدكتور يورج زى خبير الجهاز الهضمى لمناظرة حالات الجهاز الهضمى والإسهال المزمن ومرض كرونز وإلتهاب القولون التقرحى ، وذلك فى الفترة من 15 – 22 / 12 / 2018 .

 

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة.

 

 


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