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المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 85 من قانون نقابة المهندسين

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:49 م
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 85 من قانون نقابة المهندسين المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبرهيم قاسم
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قضت المحكمة الدستورية العليا، بعد دستورية بعدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف ".

 

" وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المادة (85) المطعون فيها نصت على أنه "يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، ويجب أن يصدر القرار، فى هذه الحالة، بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة".

 

 

 


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