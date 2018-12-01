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برواتب تتراوح بين 1600 إلى 4500 جنيه..

القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:03 ص
القوى العاملة تفتتح اليوم ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى 59 مصنعًا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيفى الثانى الذى يعقد بدوار العاشر من رمضان فى الشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعًا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.

 

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مشيرًا إلى أن مدينة العاشر من رمضان لها طبيعة خاصة تجعلها قلعة صناعية على أرض مصر لما تنتجه وتصدره.

 

وتشمل المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، لحام، وكيميائى، وعمال إنتاج، ونساجين، ومندوبين مبيعات، ومحاسب، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف.

 

وأكد "سعفان"، أن حل مشكلة البطالة يأتى بتكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدنى وأصحاب أعمال والإعلام، من أجل بناء مصر التى نحلم بها جميعا، مشددًا على أن الجهاز الإدارى للدولة متخم بالموظفين، والقطاع الخاص الآن يعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين طبى واجتماعى، فضلاً عن توفير بعض الشركات لوسائل مواصلات.

 

وينظم الملتقى جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، وأمانة العمال بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومجلس أمناء العاشر، اتحاد جمعيات المستثمرين المصرية، بحضور محمد طه مدير المديرية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور أيمن رضا عبدالله أمين عام الجمعية، وأشرف الدوكار أمين العمال بحزب مستقبل وطن بالشرقية.

 


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