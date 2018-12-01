القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية العاشرة لطلبة جامعة الأزهر

كتب زكى القاضى

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، الندوة التثقيفية العاشرة بجامعة الأزهر، والتى تأتى فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى طلبة المدارس والجامعات بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة .

بدأت الندوة بكلمة ألقاها الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، أكد فيها حرص الجامعة على نشر المذهب الوسطى، مشيرأ إلى أن مواجهة الإرهاب والقضاء عليه واجب دينى ووطنى ، لافتا إلى أن جميع الأديان السماوية والرسالات الإلهية بريئة من الإرهابيين، واصفاً الأرهابيين بأنهم خوارج العصر مفسدون فى الأرض، وأبعد ما يكونوا عن تعاليم الدين القيم، مشيداً بما حققه رجال القوات المسلحة والشرطة فى كسر شوكة الإرهاب بمصر والقضاء عليه وهزيمته هزيمة ساحقة، وتلقينهم درساً جديدا فى حب الوطن .

بدوره، ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب، مشيراً إلى بعض الجرائم التى ارتكبها الإرهابيون فى حق المجتمع، منبهاً إلى أهمية الدور التاريخى للأزهر الشريف فى نشر الوسطية والإعتدال ومحاربة الفكر المتطرف .

من جانبه أشار مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إلى دور الجمعية فى رعاية أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية والعمل على توفير حياة كريمة لهم وتنمية قدرات المصابين منهم بما يمكنهم من الإندماج فى المجتمع وكذلك إبراز أعمالهم البطولية للقضاء على الارهاب .

فيما ألقى أحد الخبراء الإستراتيجيين محاضرة لتوضيح المخططات التى تحاك لتقسيم المنطقة وكيفية مجابهتها، وتاريخ الصراعات الإقليمية ، منبهاً إلى ضرورة الوعى الكامل بالمخططات التى تحاك ضد الوطن والتى يقف لها رجال القوات المسلحة بالمرصاد.

وتخللت الندوة كلمات لعدد من أسر الشهداء والمصابين تحدثوا خلالها عن بطولات أبنائهم و قصص إستشهادهم في سيناء من خلال تصديهم للأعمال الإرهابية وفى نهاية الندوة تم تكريم بعض أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة نظراً لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن .

حضر الندوة عدداً من القيادات العسكرية و التنفيذية و الشعبية و شباب الجامعات وعدد من أسر شهداء الجيش و الشرطة و مصابي العمليات الحربية .