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القبض على 5 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 01 ديسمبر 2018 06:59 م
القبض على 5 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو الهيروين بقصد الاتجار.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "محمود.ا.ا" 23 عاما طالب ومقيم حى السلام بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حامد.س.خ" 25 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 90 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "إسماعيل.س.س" 41 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.250 كيلوجرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط كل من المتهم "محمد.ك.م" 19 عام والمتهم "عمرو.ر.م"30 عام عاطلين مقيمين الابراهيمية شخصية بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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