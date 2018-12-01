العثور على طفل أبو حماد المختفى مقتولا.. والأمن يضبط الجناة

عثر الأهالي بقرية السعدية التابعة لمركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية، على جثة الطفل محمد علاء، بعد ساعات من تغيبة مقتولًا على شط ترعة بالقرية.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بقرية السعدية، بالعثور علي "محمد.ع ال"، 10 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي، مقتولًا وملقي على شط ترعة بالقرية.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد محمد درويش، رئيس مباحث أبو حماد، بإشراف العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، قيام "محمد.ج.إ" 12 عامًا، بالصف السادس الابتدائي، باستدراج الطفل المقتول لعمه ويدعى" رامي. إ"22 عامًا طالب بمعهد فني تجاري، وذلك لمساومة أسرته على فدية مالية قدرها 120 ألف جنية، لمروره بضائقة مالية، ولكن بعد احتجازه لساعات، وبعد خوفهم من افتضاح الأمر، قاموا بخنق الطفل، ووضعه في توك توك، وإلقائه على شط ترعة السعدية.

وعثر الأهالي عليه مقتولًا، وألقى القبض على المتهمين وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.