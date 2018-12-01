الصحة: انتظام نقاط فحص فيرس سى.. والإجراءات لا تستغرق 10 دقائق للمواطن

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن عمليات المسح الصحى للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية ضمن مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل شهر تسير بشكل منتظم فى 20 محافظة حتى الآن، بعد مد العمل فى محافظات المرحلة الأولى.

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" أن آلية عمل المسح لا تستغرق أكثر من 10 دقائق للمواطن الواحد، مضيفا أن الفرق مستمرة فى العمل حتى المساء ولساعات متأخرة دون توقف، حرصا على توفير الخدمة للمواطنين .

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن الوزارة توفر كافة سبل الدعم لتوفير خدمات الكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية، على أن يتم إحالة المواطنين المصابين بالأمراض إلى مستشفيات الإحالة لاستكمال الكشف، وصرف العلاج.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من حملة 100 مليون صحة تستهدف الكشف والتحليل لـ21 مليون مواطن فى 11 محافظة بها 1877 نقطة ثابتة 859 نقطة متحركة.