"السكة الحديد" تستعد لنقل القمح من ميناء بورسعيد إلى الصوامع الداخلية

كتب رضا حبيشى

قالت هيئة السكة الحديد، إنه فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للسلع التموينية فى نقل القمح التموينى من الموانئ البحرية الى الصوامع الداخلية المتصلة بالسكة الحديد، نجحت جهود الطرفان فى استئناف شحن القمح من ميناء بورسعيد إلى الصوامع الداخلية المتصلة بشبكة السكة الحديد بعد توقف دام سنوات .

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه ضمن خطة الهيئة للعمل على تعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية خلال المرحلة المقبلة استكمالا للنشاط المتزايد الذي شهدته السكة الحديد مؤخرا في مجال نقل البضائع ضمن خطة الهيئة فى استعادة قدامى العملاء للعمل على تنمية إيرادات الهيئة حيث قامت الهيئة بوضع خطة لتحسين الوحدات المتحركة للوصول إلى 25 مليون طن عام 2022.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المستهدف خلال المرحلة الحالية التوسع فى نقل البضائع ما بين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية والصوامع فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة النقل لتعظيم دور نقل البضائع بالسكة الحديد من أجل تخفيف العبء على الطرق وخفض تكلفة صيانتها بالإضافة إلى التقليل من الآثار السلبية على البيئة.