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السبت، 01 ديسمبر 2018 04:36 م
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السجن 12 عاما لصحفية ايرانية اثر اتهامها ب"إهانة القضاء"

السبت، 01 ديسمبر 2018 04:03 م
السجن 12 عاما لصحفية ايرانية اثر اتهامها ب"إهانة القضاء" مدعى عام ايران
أ ف ب
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قضت محكمة إيرانية بالسجن لأكثر من 12 عاما للصحفية والناشطة الحقوقية هينغامه شهيدي بتهم غير محددة، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "ارنا" السبت.

وأبلغ محاميها مصطفى ترك حميداني الوكالة "بالنظر إلى سرية المداولات والطبيعة الأمنية للقضية لا يمكنني الافصاح عن تفاصيل حكم المحكمة".

لكنه أوضح انّ موكلته حكم عليها بالسجن 12 عاما و9 أشهر، بالإضافة إلى فرض حظر على انضمامها لجماعات سياسية وممارسة أنشطة إعلامية أو الكترونية ومغادرة البلاد.

وكانت شهيدي مستشارة لشؤون المراة للمرشح الرئاسي الإصلاحي مهدي كروبي خلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في العام 2009، ومعارضة شرسة للقضاء بسبب سجن الصحافيين والنشطاء.

وأوقفت شهيدي في 30 يونيو 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات لإدانتها بتهم "المشاركة في تجمعات غير قانونية" و"العمل ضد الأمن الوطني".

وفي العام 2017، أوقفت مجددا لعدة أشهر واتهمت بالعمل لصالح وسائل إعلام أجنبية.

وكتبت شهيدي كلمة وصفت فيها التهم ضدها بأنها "أكاذيب لا أساس لها"، وانتقدت السيّاسيين الإصلاحيين لعجزهم عن دعم المعارضين.

وفي مايو الفائت، نشرت على حسابها على تويتر خطابا يستدعيها لجلسة المحاكمة، اتهمت بموجبه بـ"إهانة القضاء".

وحين اعتقلت في يونيو، قال المدعي العام عباس جعفر دولت آباد "نرى انها (شهيدي) توجه اهانات صارخة يوميا ضد القضاء ومسؤوليه عبر نشر تغريدات إجرامية للغاية"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "اسنا" شبه الرسمية.

 


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