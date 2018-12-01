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"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:00 ص
"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان زراعة القمح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن بشائر المساحات المنزرعة قمحًا هذا الموسم الجديد، يوضح ارتفاع المساحات لمليون و500 ألف فدان، وجارى الحصر والزراعة من المستهدف زراعتها من خلال التركيب التأشيرى والتى تبلغ 3 ملايين، و400 ألف فدان.

 

 قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح على الطبيعة ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية، للوصول إلى المستهدف، موضحًا أن هناك لجانًا دورية بالمرور على زراعات القمح لحثهم على زيادة المساحات المنزرعة وحل مشاكلهم .

 

 وأضاف محمد يوسف، إن هناك متابعة دورية لجميع مديريات الزراعة بالمحافظات مع بداية زراعة المحاصيل الشتوية وخاصة القمح، من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها قمح تحت مسئولية مشرف الحوض رئيس الوحدة الزراعية مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، بالإضافة الى عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

 


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