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الرئيس اليمنى يهنىء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالعيد الوطنى للإمارات

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:16 م
الرئيس اليمنى يهنىء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالعيد الوطنى للإمارات
إيمان حنا
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بعث الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية تهنئة الى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة الذكرى الـ47 لليوم الوطنى، حسبما أوردت "سبأ" .

وأشاد الرئيس بمواقف الإمارات الداعمة والمساندة لليمن في مختلف الظروف والتي تجسد اواصر الأخوة والهدف الواحد والمصير المشترك وتقديمها للتضحيات والدماء الزكية لمواجهة المشروع الفارسي في اليمن والمنطقة عبر أدواته الانقلابية المتمثلة بمليشيا الحوثي الإيرانية.

وثمن الرئيس الجهود الكبيرة والمشاركة الفاعلة للإمارات في إطار دول التحالف العربي لدعم الشرعيه في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهاماتها الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمنيين، مؤكداً ان هذه المواقف الاخوية النبيلة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان ابناء اليمن والمجسدة لعمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والضاربة جذورها في اعماق التاريخ.

وعبر الرئيس في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لسموه بهذه المناسبة الوطنية ..متمنياً له وللشعب الإماراتي الشقيق اضطراد التطور والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

 

كما بعث الرئيس برقيتي تهنئة مماثلة الى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، والى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.


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شيخ الأزهر يهنِّئ الإمارات بعيدها الوطنى الـ 47

اليمن

الرئيس اليمنى يهنئ الامارات

العيد الوطنى للإمارات




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