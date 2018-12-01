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الرئيس الفرنسى: المتظاهرون يسعون فقط لنشر الفوضى

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:46 م
الرئيس الفرنسى: المتظاهرون يسعون فقط لنشر الفوضى ماكرون
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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم السبت إن موجة العنف والتخريب التى شهدتها باريس اليوم السبت لا يمكن تبريرها بأى حال ولا علاقة لها بالتعبير السلمى عن الغضب المشروع.

وأضاف ماكرون فى مؤتمر صحفى فى بوينس أيرس حيث يحضر قمة مجموعة العشرين "لا يوجد سبب يبرر الهجوم على قوات الأمن ونهب المحال التجارية وإضرام النار فى المبانى العامة والخاصة وتهديد المارة والصحفيين وتشوية قوس النصر".

ورفض ماكرون تلقى أسئلة من الصحفيين بعد يوم من العنف فى باريس وقال إن الذين قاموا بأعمال العنف يسعون فقط لنشر الفوضى. وتابع أنه سيرأس اجتماعا لكبار الوزراء فور عودته لبلاده لبحث سبل مواجهة الموقف.

 


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ماكرون

السترات الصفراء

فرنسا

مظاهرات فرنسا




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