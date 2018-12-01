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الداخلية تضبط 587 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:18 م
الداخلية تضبط 587 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة حملات تموينية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني
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نجحت الإدارة  العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط  14 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز و 219 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح و14 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و 77 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط  587 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و21 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 20 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و 7 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وضبط  قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.


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حملات تموينية

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