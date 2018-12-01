video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية السعودية: محاور قمة العشرين تتوافق مع رؤية المملكة 2030

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:29 م
الخارجية السعودية: محاور قمة العشرين تتوافق مع رؤية المملكة 2030 محمد بن سلمان فى قمة العشرين
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

فى إطار مشاركة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى فى قمة العشرين بالأرجنتين، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن هذه القمة تتقاطع مع رؤية المملكة 2030، فى عدة محاور حيث تتوافق مع المحاور التى تعمل عليها القمة.

وأكدت الخارجية السعودية فى انفوجراف لها، أن محاور قمة العشرين تتمثل فى مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية، والمستقبل الغذائى المستدام، موضحة أنها تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 فى خفض معدلات البطالة ووصولها إلى 7 % بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص ومشاركة المرأة فى سوق العمل، وتضافر جهود قطاعات البلاد فى تعزيز البنية التحتية، وتطوير المنظومة الصحية والاستفادة من دعم الغذاء والماء.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، عدة لقاءات ودية مع رؤساء وفود قمة مجموعة العشرين خلال مشاركته فيها.

1
1

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنفوجراف.. لقاءات محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين

الخارجية السعودية: محمد بن سلمان عقد لقاءات ودية مع قادة الدول فى قمة العشرين

الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس وزراء الهند لبحث أفاق التعاون فى المجال الاقتصادى

الخارجية السعودية

محمد بن سلمان

قمة العشرين

رؤية 2030

اخبار السعودية




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة