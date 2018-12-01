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التنظيم والإدارة يطلق مسابقة لاختيار أفضل تطبيق لإدارة منظومة النقل

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:02 م
التنظيم والإدارة يطلق مسابقة لاختيار أفضل تطبيق لإدارة منظومة النقل صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب مصطفى عبد التواب
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أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مسابقة "هاكاثون الجهاز" لاستثمار إبداع شباب المبرمجين في تصميم تطبيق الاليكترونى للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في بيئة العمل الحكومى، وإدارة منظومة النقل بمركبات الجهاز.

ويهدف "الهاكاثون" إلى تدشين تطبيق يستخدم على شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة من قبل  الإدارات المعنية بمنظومة النقل والعاملين داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لإدارة تعاملاتهم بشكل إلكترونى يوفر الجهد والوقت.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل على  الموقع الاليكترونى الرسمى للجهاز، وذلك بدءا من اليوم أول ديسمبر ولمدة شهر، وستكون الأولوية للمشاركين ضمن فرق لا تقل عن 5 مشاركين من مطورى ومصممى البرمجيات والمتخصصون في قواعد البيانات.

ويشترط في الراغب للتقدم أن يكون طالب أو حديث التخرج، ومصرى الجنسية ، ويعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولديه شهادات تخصصية أو احترافية في مجال البرمجيات.

وتعرف كلمة "هاكاثون" على أنها سباق البرمجة حيث تأتى من اختصار كلمتين بالإنجليزية وهما Hack وتعني البرمجة الاستكشافية وكلمة marathon وتعني السباق  و"الهاكاثون" هو حدث يجتمع فيه مبرمجى الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات.

 

جدير بالذكر أن التنظيم والإدارة قد أعلن عن استعداده لإطلاق هاكاثون الجهاز خلال مشاركته مؤخرا فى معرض القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصال فى دورته الـثانية والعشرين.


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