التليجراف: كبار أعضاء البرلمان البريطانى يخططون لرفض اتفاق البريكست

كتبت: إنجى مجدى

كشفت صحيفة الديلى تليجراف أن كبار أعضاء البرلمان البريطانى يستعدون للتصويت بالرفض على أتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبى الذى عقدته رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى مع قادة الاتحاد الأسبوع الماضى.

وبحسب الصحيفة البريطانية، اليوم السبت، فإن أعضاء البرلمان من الاحزاب المختلفة بمن فيهم الجناح الرافض للبريكست داخل حزب المحافظين الحاكم، يعتقدون أن أوروبا سوف تعيد التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا واجه الاتفاق هزيمة كبيرة فى البرلمان.

ويحذر مسئولون كبار فى دواننج ستريت أن مخطط النواب البريطانيون، خلال التصويت المقرر فى 11 ديسمبر، يخاطر برد فعل سياسى عنيف عندما يرفض الاتحاد الأوروبى تقديم تنازلات.

ولا يعد البرلمان هو التحدى الوحيد أمام "ماى"، التى تواجه ضربات متتالية من حكومتها فى ظل استقالة سبعة وزراء كان أخرهم وزير العلوم، سام جيما، الذى استقال أمس الجمعة، احتجاجا على اتفاق الخروج الذى يراه مقوضا لمصالح المملكة المتحدة.