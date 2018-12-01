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التعليم توقع برتوكول تعاون لتدريب معلمى المرحلة الابتدائية

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:00 ص
التعليم توقع برتوكول تعاون لتدريب معلمى المرحلة الابتدائية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا، الأحد، بروتوكول تعاون لتبنى تدريب معلمى المرحلة الابتدائية على أسس تعليم التربية الدينية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ودار نهضة مصر للنشر.

 

ويقام حفل توقيع البروتوكول بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير التعليم الصومالى عبد الله جودح برى، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة، الأدباء، رجال الثقافة، رجال الأعمال والاقتصاد وعدد من السفراء وكبار الإعلاميين.


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