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السبت، 01 ديسمبر 2018 07:37 م
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التحالف العربى يدمر منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين فى صعدة اليمنية

السبت، 01 ديسمبر 2018 07:33 م
التحالف العربى يدمر منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين فى صعدة اليمنية مقاتلات التحالف العربى
(رويترز)
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أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية للمليشيات الحوثية الإرهابية فى مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وشدد التحالف وفقا لقناة (سكاى نيوز) عربية، على أنه لن يتم السماح للمليشيات الحوثية بامتلاك قدرات نوعية تهدد الأمن الإقليمى والدولي.

يشار إلى أن قوات الجيش اليمنى تمكنت، أمس، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثى الانقلابية فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وتمكنت خلال الأيام الماضية من إسقاط العديد من الطائرات المسيرة للمتمردين فى البيضاء وحجة وتعز والحديدة، ومحافظات أخرى.

 

 


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