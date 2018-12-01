"البحوث الإسلامية" يبدأ المراجعات العلمية للطلاب الوافدين

كتب لؤى على

بدأ مجمع البحوث الإسلامية عقد محاضرات المراجعات العلمية للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية وبالتعاون مع أساتذة المواد الدراسية من كليات جامعة الأزهر، ضمن الأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها المجمع للطلاب الوافدين أثناء فترة الدراسة وقبيل الامتحانات لدعم مستوياتهم العلمية ومساعدتهم في تحقيق الاستفادة الكاملة من المناهج الدراسية الرصينة للأزهر الشريف التي تشكل العقلية العلمية لهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي إن المراجعات تشمل محاضرات للطلاب والطالبات بجميع أقسام كليات أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، والدراسات الإسلامية، والدراسات الإنسانية، من خلال أساتذة المواد الذين يدرسون للطلاب في تلك الكليات.

أضاف "عفيفي" أن المحاضرات تحتوي على مراجعات سريعة للمواد والمقررات المختلفة لكل قسم، بالإضافة إلى شرح لبعض النقاط التي لم يتمكنوا من فهمها، ليتم شرحها بشكل مبسط وأكثر وضوحًا، وذلك تيسيرًا على الطلاب قبل دخول الامتحانات في هذه المواد الدراسية.

أوضح الأمين العام أن المحاضرات مستمرة للطلاب والطالبات حتى امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن هذا النشاط الذي يقوم به المجمع يأتي في إطار الجهود المبذولة في التعاون المشترك بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د.أحمد الطيب للعناية بالطلاب الوافدين ليكونوا سفراء للأزهر في بلادهم، وليؤكدوا على الدور الحضاري لمصر في دول العالم.