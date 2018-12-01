"الإسكان" تنظم غدا المؤتمر الدولى الثانى تحت عنوان "مواد البناء المبتكرة"

كتب أحمد حسن

تنطلق غدا الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان " مواد البناء المبتكرة" والذى تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، خلال الفترة من 2 : 4 ديسمبر المقبل، بفندق كمبنسكى بالقاهرة الجديدة.

صرح بذلك الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مضيفاً أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل دور البحث العلمى فى مجال الارتقاء بصناعة التشييد والبناء بجمهورية مصر العربية.

وأضاف الدكتور خالد الذهبي، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مواد البناء المبتكرة، واستعراض الأبحاث الجديدة التي تم إعدادها من كافة الجامعات ومراكز الأبحاث حول مواد البناء صديقة البيئة وطرق استخدامها، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش الأبحاث المتعلقة باستخدام أنواع جديدة من الخرسانات، وطرق إعادة تدوير مخلفات مواد البناء، وتحويلها إلى خرسانة صالحة للاستخدام في كافة المجالات.