"الأموال العامة" تضبط 3 أشخاص تقدموا بتأشيرات مزورة للسفر

كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتقدم بتأشيرات دخول "مزورة" لسفارة إحدى الدول العربية للحصول على فرصة عمل خارج البلاد.

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من مسئولى سفارة إحدى الدول العربية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتقدم (3) مواطنين مصريين -بتأشيرات دخول بأسمائهم لتوثيقها يشتبه فى كونهم "مزورين ".

وبالإنتقال والفحص تم ضبطهم، وتبين أنهم 3 اشخاص حيث تبين تقدمهم لمسئولى السفارة بتأشيرات بأسمائهم لتوثيقها تفيد حصولهم على عقود عمل بإحدى الشركات بالخارج "خلافاً للحقيقة، وبمناقشتهم ومواجهتهم بما أسفر عنه الفحص اعترفوا بحصولهم على التأشيرات المضبوطه عن طريق طبعهم من صور مماثلة لها من على شبكة الإنترنت، وتقدموا بها للسفارة لتوثيقهم بغرض الحصول على تأشيرة سفر للبحث عن فرص عمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.