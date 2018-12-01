video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الأموال العامة" تضبط 3 أشخاص تقدموا بتأشيرات مزورة للسفر

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:29 م
"الأموال العامة" تضبط 3 أشخاص تقدموا بتأشيرات مزورة للسفر تأشيرة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني
إضافة تعليق

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتقدم بتأشيرات دخول "مزورة" لسفارة إحدى الدول العربية للحصول على فرصة عمل خارج البلاد.

 

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من مسئولى سفارة إحدى الدول العربية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتقدم  (3) مواطنين مصريين -بتأشيرات دخول بأسمائهم لتوثيقها يشتبه فى كونهم "مزورين ".

 

وبالإنتقال والفحص تم ضبطهم، وتبين أنهم 3 اشخاص حيث تبين تقدمهم لمسئولى السفارة بتأشيرات بأسمائهم لتوثيقها تفيد حصولهم على عقود عمل بإحدى الشركات بالخارج "خلافاً للحقيقة، وبمناقشتهم ومواجهتهم بما أسفر عنه الفحص اعترفوا بحصولهم على التأشيرات المضبوطه عن طريق طبعهم من صور مماثلة لها من على شبكة الإنترنت، وتقدموا بها للسفارة لتوثيقهم بغرض الحصول على تأشيرة سفر للبحث عن فرص عمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط مستريح جديد بالمحلة جمع 600 ألف من ضحاياه

الأموال العامة تضبط تاجرين عملة بلغت قيمة تعاملاتهما 30 مليون جنيه

تزوير

الداخلية

حملات امنية

حوادث




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة