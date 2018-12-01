"الأموال العامة" تضبط شخصا استولى على 60 ألف جنيه من راغبى السفر إلى الخارج

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "مؤمن .م.م" - وآخرين مقيمون بدائرة مركز شرطة جهينة -بســـوهـاج بقيام "رجب .ج.م" مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "تبديد"، بالحصول منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ،وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغين.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بالحصول على مبلغ ستين ألف جنيه، وحرر لهم عقود إتفاق دالة على ذلك، إلا أنه لم يفى بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.