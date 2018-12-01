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الأمن التونسى: القبض على 41 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:00 ص
الأمن التونسى: القبض على 41 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة عناصر من الشرطة التونسية
تونس /أ ش أ/
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ألقت القوات التابعة للأمن الوطنى التونسى بقرطاج، القبض على 41 شخصًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة.

وأشار بيان لوزارة الداخلية التونسية، الجمعة، إلى أن 5 منهم صادر فى حقهم أوامر ضبط لتورطهم فى قضايا مختلفة، مضيفًا أنه بالتحقيق معهم اعترفوا أنهم كانوا يُخططون لتسلق الجدار الخارجى للميناء البحرى حلق الوادى بتونس العاصمة قصد التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء المذكور لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إحدى الدول الأوروبية،وأمرت النيابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.

 


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القبض على 41 شخصًا

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