الأقصر تستعد لتسليم فتاة التروسيكل الشقة المقدمة من الرئيس بمساكن القرنة

الأقصر - أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة، لتسليم مروة العبدة فتاة التروسيكل التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، شقة فى مساكن القرنة غربى المحافظة، والتى قرر الرئيس تقديمها لها هدية لكافحها والعمل على تروسيكل لمساعد والدها فى تربية أشقائها فى تجهيزهم للزواج.

وقالت مصادر بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرر تخصيص شقة فى مساكن القرنة التى يتم طرحها للمواطنين، وهى عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام والتى تم تجهيزها مؤخراً، حيث سيتم إخطار أسرة مروة مطلع الأسبوع الجارى لتسليم الشقة لها خلال أيام، حيث تم تشكيل لجنة من المحافظة وتم اختيار شقة لمروة العبد فى مساكن القرنة.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس، بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد"، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، حيث أعرب عن حرصه على الالتقاء بها شخصياً بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجاً مُشرفاً لشباب مصر كافةً، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين فى الكفاح والعطاء والإصرار.

وأعربت "مروة العبد" عن سعادتها وتقديرها الشديدين لاستقبال الرئيس لها، مؤكدةً أنها تبذل أقصى ما فى وسعها لمساعدة أسرتها وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة، ومشيرةً إلى ضرورة تمتع الشباب بالجدية وبذل الجهد اللازم من أجل تغيير واقعهم والوصول إلى أهدافهم.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تحدث مع "مروة العبد" بشأن ما يمكن توفيره لها من احتياجات، لتحسين ظروف أسرتها المعيشية، حيث وجه فى هذا الصدد بتلبية كل طلباتها ومساعدتها على ما تقوم به من أعمال.