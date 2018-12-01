استقالة جديدة بحكومة بريطانيا احتجاجا على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى

كتبت: إنجى مجدى

أعلن سام جيما، وزير العلوم والجامعات البريطانى، إستقالته من حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماي، ليصبح سابع وزير يقدم استقالته احتجاجا على اتفاقها المقترح للخروج من الاتحاد الأوروبى.

وبحسب وكالة رويترز، السبت، قال جيما، الذى قام بحملة فى استفتاء 2016 من أجل بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، إن اتفاق ماي يعني أن بريطانيا ستتخلى عن ”صوتها وحقها في استخدام الفيتو“ وإنه يجب على رئيسة الوزراء عدم استبعاد احتمال إجراء استفتاء ثان.

وتمثل استقالة جيما ضربة أخرى لماى التى تحاول إقناع نواب حزبها بالموافقة على الاتفاق الذى أبرمته مع بروكسل، الاسبوع الماضى. وتواجه ماى انتقادات من جميع الأحزاب بما فى ذلك الحزب الايرلندى الشمالى الداعم لحكومتها.

وقال جيما في بيانه استقالته الذي نشرته صحيفة ديلي تليجراف ”لقد أصبح واضحا بالنسبة لى بشكل متزايد أن الاتفاق المقترح ليس في مصلحة بريطانيا الوطنية وإن التصويت لهذا الاتفاق هو إعداد أنفسنا للفشل، ويفشل مصالحنا لمدة عقود مقبلة" مشيرا إلى أن إجراء استفتاء جديدة من شأنه أن يحول دون الفوضى القائمة."

ورحبت جو جونسون وجوستين جريننينج، وهما وزيرين سابقين، باقتراح جيما بشأن دراسة إجراء استفتاء ثانٍ. وقال جريننينج: "مثل العديد من أعضاء البرلمان، فقد أدرك أوجه القصور الضخمة في صفقة رئيسة الوزراء والحاجة إلى إيجاد طريق بديل إلى الأمام بالنسبة لبريطانيا".

وقال جو جونسون، الذى استقال من وظيفته كوزير للسكك الحديدية فى بريطانيا، فى وقت سابق من هذا الشهر، إن استقالة جيما كانت "قوية ومبدئية" ورحب بانفتاحه لـ"إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة".