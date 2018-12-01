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استبعاد مدير مدرسة بعد تعديه بالضرب على مواطن وتجمهر للأهالى بسوهاج

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:16 م
استبعاد مدير مدرسة بعد تعديه بالضرب على مواطن وتجمهر للأهالى بسوهاج قوات أمن - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إنقاذ مدير مدرسة إبتدائية بإدارة دار السلام التعليمية جنوب شرقى محافظة سوهاج من بطش الأهالى عقب تجمعهم أمام باب المدرسة لقيام مدير المدرسة بالتعدى بالضرب على أحد الأهالى الذين يقيمون بجوار المدرسة بسبب إشعال النيران أمام منزله الموجود بجوار المدرسة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بتلقيه بلاغا من إدارة دار السلام التعليمية يفيد بتجمع بعض الاهالى أمام مدرسة الشيخ أحمد فرغل للتعليم الأساسى بقرية العقولة بقرية العقولة دائرة المركز ماولين التعدى على مدير المدرسة لقيامه بالتعدى على أحد الأهالى بالضرب.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى قام بها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام قيام "ح . م . ا"، مدير مدرسة أحمد فرغل الإبتدائية بالعقوله بالتعدى على "ع . ح" 25 سنة يقيم أمام المدرسة، باستخدام عصا كانت بيده مما نتج عنه بإصابته بجرح قطعى وتم نقله للمستشفى .

وأشارت التحريات أن سبب الواقعة قيام المجنى عليه بإشعال النيران بكمية من البوص أمام المدرسة مما نتج عنه إنبعاثات للأدخنة بداخل المدرسة الأمر الذى أثار حفيظة مدير المدرسة فقام بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

تم إرسال قوة من مركز شرطة دار السلام والتى قامت بوضع مدير المدرسة تحت حراسة مشدده وإخراجه من المدرسة وتوصيله إلى منزله لتجنب تعدى الأهالى المتجمهرين عليه.

من جانبها أصدرت مديرية التربية والتعليم بسوهاج قرارا بإستبعاد مدير المدرسة مرتكب الواقعة وتحويله للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

 


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