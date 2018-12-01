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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 6.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:00 ص
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 6.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1066 مليون ورقة منفذة على 127 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1194 مليون ورقة منفذة على 121 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
  
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.7 مليون ورقة منفذة على 657 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 90.91% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.09%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4089 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 662 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 71 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 964 مليون جنيه، بحجم تداول 274 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 44 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5053 مليون جنيه بحجم تداول 936 ورقة مالية منفذة من خلال 114 ألف عملية.
 

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