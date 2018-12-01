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إيران تتحدى عقوبات ترامب بضم مدمرة لا يرصدها الرادار لأسطولها البحرى

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:37 م
إيران تتحدى عقوبات ترامب بضم مدمرة لا يرصدها الرادار لأسطولها البحرى المدمرة "سهند"
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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انضمت المدمرة "سهند" إلى الأسطول البحرى للجيش الإيرانى فى مراسم جرت صباح اليوم السبت، فى بندر عباس جنوب إيران.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية أن المدمرة مصنعة في ايران ومن مميزاتها أنها لا يتم رصدها من قبل الرادار، وقالت الوكالة تم تصميم وتصنيع المدمرة "سهند" التي تعد المدمرة الوطنية الاكثر تطورا في منطقة الشرق الاوسط على يد الخبراء الشباب في القوة البحرية التابعة لجيش إيران، حيث تمتلك المدمرة إمكانيات أكبر من حيث المعدات، وتنفيذ العمليات مقارنة مع المدمرة "جماران".

وفرضت حزمتين من العقوبات الأمريكية على ايران فى اغسطس ونوفمبر الماضى على التوالى، من أجل كبح جماح سلوك طهران الاقليمى، وتقويض عجلة تطوير صواريخها الباليستية التى تهدد حلفاء واشنطن، وتقييد برنامجها النووى، وبهدف إجبار طهران على العودة لطاولة الحوار مجددا وعقد اتفاق جديد بديلا عن الاتفاق النووى المبرم فى 2015.

 


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