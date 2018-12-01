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إنفوجراف.. الحكومة تنفى طرح بنزين87 بمحطات الوقود بالنصف الأول من 2019

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:57 ص
إنفوجراف.. الحكومة تنفى طرح بنزين87 بمحطات الوقود بالنصف الأول من 2019 المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول طرح الحكومة "بنزين87" الجديد فى محطات الوقود خلال النصف الأول من العام المقبل، ورغم نفى المركز هذه الشائعة فى تقرير سابق له بالعدد رقم (144)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية.

انفواجراف
انفواجراف

 

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه تواصل مجددًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم تحديد أى موعد حتى الآن لطرح هذا النوع الجديد من البنزين، وأن الوزارة لم تنتهى حتى الآن من دراسة طرح هذا المنتج الجديد، والذى يأتى فى إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة الوقود لمواكبة التطورات التى تشهدها محركات السيارات حيث أن هذا النوع يجعل المحركات تعمل بكفاءة أفضل ويساهم فى الحفاظ على البيئة، مؤكدةً أنه بمجرد الانتهاء من هذه الدراسة وتحديد مواصفات البنزين الجديد من قبل هيئة التوحيد القياسى سيتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية للرأى العام.

 

وأشارت وزارة البترول، إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلى من كافة المنتجات البترولية، جنبًا إلى جنب مع سعيها فى الوقت الحالى على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطى وزيادة معدلات الإنتاج المحلى لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

 


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