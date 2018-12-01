إنطلاق حملة ١٠٠ مليون صحة للمسح الشامل لفيروس سى لطلاب المرحلة الثانوية بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

انطلقت اليوم، حملة 100 مليون صحة للمسح الشامل للأمراض السارية وفيروس سى، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لطلاب المرحلة الثانوية بجميع مدارس المحافظة، والتى من المقرر أن تستمر حتى الثامن والعشرون من فبراير المقبل، حيث من المفترض إنه سيتم فحص جميع طلاب المرحلة الثانوية بمختلف التعليم سواء عام أو فنى أو صناعى.

ومن المقرر أن يتم فحص الطلاب بعد توقيع ولى أمر الطلاب على إقرار بالموافقة بفحص الطالب، لأن الولايه على الطالب تخضع لولى الأمر، ومن المقرر أن يتم فحص الطلاب داخل المدارس من قبل لجان طبية بأشراف كامل من فرع التأمين الصحى بدمياط وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بدمياط.

وأعلن التأمين الصحى فى بيان صادر عنه اليوم، إن اجمالى عدد الطلاب المستهدفين من الحملة داخل محافظة دمياط، 65641 طالب وطالبه موزعون كالاتى "مركز ومدينة دمياط 29732 ومركز كفرسعد 15597 ومركز فارسكور 12558 ومركز الزرقا 7754" باجمالى عدد المدارس على مستوى المحافظة 163 مدرسة.

وأضاف البيان، أن عدد الفرق الطبية الموزعة على المدارس 66 فرقة، وكل فرقه مكونة من طبيب وممرضة وإدارى، والمفترض أن يكون متوسط عدد حالات الفحص يوميا 120 حالة، وسيتم تسليم نتائج الفحص لولى الأمر فى خلال أسبوع من الفحص.