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إقبال المواطنين للكشف ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالأقصر

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:38 ص
إقبال المواطنين للكشف ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالأقصر أقبال المواطنين على حملة مليون 100 مليون صحة بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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شهدت مكاتب الصحة والمواقع التى تم تخصيصها لفحص نحو 800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر على مدار شهرين ضمن مبادرة 100 مليون صحة التى انطلقت اليوم السبت، توافد المواطنين للاطمئنان على صحتهم فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويقول الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تم التنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة، وتوفير كل الاحتياجات المطلوب اتخاذها، وتذليل أى عقبات، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال المواطنين فى مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة بإجمالى 102 موقع ثابت ومتحرك، حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومى للمواطن على برنامج المسح، موضحًا أنه سيتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سى وقياس السكر العشوائى.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والمقرر لها أن تبدأ من صباح غدًا وحتى 28 فبراير 2019، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.


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