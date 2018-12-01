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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى وانتظام الحركة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 01 ديسمبر 2018 08:55 ص
إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى وانتظام الحركة بموانئ البحر الأحمر ميناء شرم الشيخ
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة السادسة والنصف صباح اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.
 
وأكدت الهيئة انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية ولا توجد أى خسائر أو أضرار بالموانئ التابعة من سوء الأحوال الجوية.
 
وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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