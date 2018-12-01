"إسكان البرلمان": إدراج قانون التصالح على المخالفات بالجلسة العامة خلال ديسمبر

كتب محمد صبحى

أكد النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائى بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى جرت مناقشته داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، وقدمتها إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراج القانون بالجلسة العامة، لإقراره خلال شهر ديسمبر الجارى.

وأضاف إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم التوافق على كل المواد الخلافية بالقانون داخل لجنة الإسكان مع الحكومة، حيث تم إدراج الكتل السكانية المتاخمة طبقًا لآخر مسح جوى للقوات المسلحة فى 2017، بالإضافة إلى وضع رسوم متفاوتة على حسب المناطق التى تقع بها، حيث تتفاوت من المناطق العشوائية والريفية عن المناطق الحضارية والمدينة.