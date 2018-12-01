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إحباط تهريب 40 ألف قرص مخدر فى الأسكندرية

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:08 م
إحباط تهريب 40 ألف قرص مخدر فى الأسكندرية أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية وبحوزته 40 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية قيام "عبدالونيس م. ع"  سائق مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 11 قضية "سرقة، ضرب، إتلاف"، بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار بالأقراص المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (40 ألف قرص مخدر، وذلك أثناء إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار واستخدام السيارة فى عملية الترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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