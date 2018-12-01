أوكرانيا وروسيا تصعيد مستمر.. كييف تمنع دخول البالغين من الروس أراضيها.. موسكو: لن نرد بالمثل.. الرئيس الأوكرانى يفسخ 40 اتفاقية مع روسيا.. ومسئول: الشعب الأوكرانى لا يجب أن يتحمل تصرفات سلطته" الجنونية"

كتب محمد جمال

منعت كييف الجمعة دخول الروس ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما وذلك ردا احتجاز موسكو ثلاث سفن أوكرانية خلال مواجهة بحرية الاسبوع الماضى، بحسب ما اعلن رئيس جهاز حماية الحدود الأوكرانى.

وتأتى الخطوة بعد أن فرضت أوكرانيا هذا الأسبوع الأحكام العرفية فى المناطق الحدودية على خلفية الاحتجاز.

وخلال اجتماع مع الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو قال قائد جهاز حرس الحدود بترو تسيهياكال "اعتبارا من اليوم، وفى مرحلة أولى، يمنع دخول مواطنى الاتحاد الروسى الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما".

اجتماع الرئيس الأوكرانى مع القادة العسكريين

وأعلن بوروشنكو فرض قيود تحد من سفر الروس باستثناء "الحالات الإنسانية".

وأعلنت أوكرانيا عزمها فسخ نحو 40 اتفاقية مع روسيا، وذلك بعد حدوث مزيد من توتر العلاقات بين كييف وموسكو على خلفية حادث كيرتش

وقال وزير الخارجية الأوكراني، بافيل كليمكين، "إنه يتعين علينا أن نكون حذرين، سنقتل هذه الاتفاقيات دون أن نلحق ضررا بالمواطنين الأوكرانيين".

وأضاف أن بلاده ستعيد النظر فى كل الإطار القانونى الذى يحكم العلاقات الأوكرانية الروسية بأكملها، وكذلك الاتفاقيات، التى تم توقيعها قبل عام 2014، لأنه "لم يبق لها معنى"، بحسب تعبيره.

وبدأ فى أوكرانيا سريان الأحكام العرفية وذلك لمدة 30 يوماً فى عشر مناطق حدودية وساحلية على البحر الأسود وبحر آزوف.



رئيس أوكرانيا خلال اجتماعه مع القادة العسكريين

وجاء ذلك بعد أن حذّر بوروشنكو من حشد للقوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية ما يهدد بتصعيد أسوأ توتر بين موسكو وكييف منذ بداية النزاع المسلح فى شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

وألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقاءه المقرّر مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين وذلك على خلفية الأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا.

وقال عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسى لشؤون الدفاع والأمن فرانس كلينتسيفيتش اليوم، إن بلاده لن تفرض قيودا بالمثل على المواطنين الأوكرانيين من الرجال المتراوحة أعمارهم بين 16 و60 عاما.



الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

وأضاف كلينتسيفتش أن بلاده تميز مبدئيا بين السلطات الأوكرانية والشعب الأوكرانى الذى لا يجب أن "يعانى من التصرفات الجنونية لهذه السلطة".

وتأتى هذه التصريحات بعد أيام من احتجاز روسيا ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها قرب شبه جزيرة القرم التى ضمتها موسكو فى 2014. وقالت روسيا إن السفن دخلت مياهها بشكل غير قانونى وهو ما نفته أوكرانيا بشدة.