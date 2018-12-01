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أنور قرقاش وجاستن ترودو ينعيان وفاة جورج بوش الأب

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:44 م
أنور قرقاش وجاستن ترودو ينعيان وفاة جورج بوش الأب جورج بوش الأب
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نعى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق، جورج دبليو بوش، مؤكدا أنه جمع بين التواضع والخبرة.

وقال قرقاش: "رحل عن العالم الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الأب، خبرته فى السياسة الخارجية ساهمت فى انتقال النظام الدولى من مرحلة انهيار الاتحاد السوفييتى وفى تحرير الكويت الشقيق من الاحتلال الصدامى، جمع بين التواضع والخبرة في ظروف دولية صعبة، تعازينا لأسرته ولمواطنيه".

قرقاش
قرقاش

 

فيما قدم جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، التعزية فى رحيل بوش الأب فقال :"إن خدمة جورج اتش دبليو بوش النموذجية والتزامه العميق لبلده بلغاه كل ما أنجزه خلال عقود فى الحياة العامة، أنا وصوفى، نقدم تعازينا لأسرته وللشعب الأمريكى على وفاته".

 
جاستن ترودو
جاستن ترودو
 

 


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