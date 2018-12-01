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أنصار البخارى.. قطريليكس تكشف عن ميليشيا قطر الجديدة فى سوريا "فيديو جراف"

السبت، 01 ديسمبر 2018 08:10 ص
أنصار البخارى.. قطريليكس تكشف عن ميليشيا قطر الجديدة فى سوريا "فيديو جراف" جماعة أنصار البخارى
كتب إسلام جمال
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بث حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، فيديو جراف يكشف عن أسرار جماعة أنصار البخارى، إحدى أحدث الأذرع الإرهابية للنظام القطرى.

وكشفت مصادر فى المعارضة السورية، أن إيران وقطر تواصلان إمداد جماعة "أنصار البخارى" الإرهابية بالمال والسلاح، لتحل محل تنظيمى داعش والنصرة، محذرين من هجمات مسلحة تعد لها هذه الجماعة فى سوريا ومصر والعراق.

وقال الحساب، إن تنظيم الحمدين يواصل مخططاته التخريبية ضد العرب، وعمد لتصعيد ذراع إرهابية جديدة، مع تراجع نفوذ داعش وجبهة النصرة، وتعد ميليشيات أنصار البخارى أحدث الأذرع الإرهابية القطرية، فى حلب وبلاد الشام.

وكشف الفيديو جراف، عدداً من المعلومات عن جماعة أنصار البخارى، وهى حركة جهادية أوزبكية يقودها الإرهابى أيمن جواد التميمى.

أطلق هذه الحركة أو الجماعة تميم بن حمد، فى حلب لاستكمال مسيرة جبهة النصرة المنهارة، حيث يبلغ عدد مقاتليهم فى سوريا نحو 500 عضو حتى الآن.

 بدأ نشاط هذه الحركة فى آسيا، وأعلنت عن نفسها عقب المقاطعة العربية، صنفتها الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية فى مارس 2018.

 

 


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قطريليكس

انصار البخارى

قطر

سوريا

حلب




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