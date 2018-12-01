أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسب خلافات الجيرة

القليوبية نيفين طه

سيطرت مباحث مركز شرطة قليوب، على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بسب خلافات على الجيرة وأسفرت المشاجرة عن إصابه طالب وربه منزل تم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث مركز قليوب، بنشوب مشاجرة بين طرفين في قرية ميت حلفا دائرة المركز ووجود مصابين

وتبين أن المشاجرة وقعت بين "أحمد.س" 18 عاما طالب مصابا بجرح ذبحي في الرقبة وطعنة نافذة بالبطن ووالده "سعد.ش"، 44 سنه، موظف، ونجل عمه "ماهر.ش" 16 عاما.

وطرف ثانٍ "بدر.ع" 64 عاما، بالمعاش ونجليه أيمن 36 عاما نجار مسلح، و"أحمد" 31 عاما، نجار مسلح، و"آيه" 24 عاما ربه منزل "مصابة".

وتوصلت التحريات إلى أن سبب المشاجرة مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة بينهم أدت لنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وتم ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابون إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.