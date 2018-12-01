أمريكا ترسل مراقبين لانتخابات بنجلادش وسط مخاوف من المعارضة

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قال مسؤول كبير في السفارة الأمريكية في داكا إن الولايات المتحدة سترسل 12 فريقا من المراقبين وتمول آلاف المراقبين المحليين لمتابعة انتخابات في بنجلادش تأمل بأن تكون حرة ونزيهة ، ووسط مخاوف من المعارضة من تزوير الانتخابات العامة التي تجري في 30 ديسمبر كانون الأول ثارت تكهنات بشأن خطط الولايات المتحدة بالنسبة لهذه الانتخابات ولا سيما بعد إعلان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنه لن يرسل مراقبين ولن يعلق على التصويت أو النتيجة.

وتسعى رئيسة الوزراء الشيخة حسينة للفوز بثالث فترة على التوالي.

وتقبع منافستها القديمة خالدة ضياء،التي ترأس حزب بنجلادش الوطني المعارض ،في السجن بعد إدانتها بتهم تقول إنها ذات دوافع سياسية ، واعتقلت السلطات أيضا عشرات من أعضاء حزب بنجلادش الوطني.

وقاطع حزب بنجلادش الوطني الانتخابات السابقة التي جرت في 2014 بوصفها غير نزيهة ولكنه قال إنه سيشارك هذه المرة على الرغم من سعيه لمراقبين دوليين للانتخابات التي يقول إنها ستزور. وقال وليام مولر المسؤول السياسي بالسفارة الأمريكية في داكا لرويترز إن الولايات المتحدة سترسل 12 فريقا يضم كل منها مراقبين اثنين سينتشرون في معظم مناطق بنجلادش ، وقال مولر الأسبوع الماضي إن "حكومة بنجلادش شددت على أنها تعتزم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.