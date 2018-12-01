آلاف يتظاهرون فى مدريد تأييدا لوحدة إسبانيا

(رويترز)

تظاهر الآلاف اليوم السبت فى العاصمة الإسبانية مدريد وهم يلوحون بعلم البلاد دعما لوحدتها ورفضا لحملة فى إقليم قطالونيا تدعو لانفصاله عن إسبانيا.

وتسببت أزمة مساعى إقليم قطالونيا للانفصال وقرار رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث اتباع نهج أكثر تسامحا مع أحزاب موالية للاستقلال تعتبر أصواتها ضرورية لأجندة تشريعية تحاول حكومة الأقلية التى يترأسها الدفع بها فى إثارة غضب الكثير من المحافظين فى إسبانيا.

ورفع محتجون لافتات كتب عليها "أوقفوا سانتشيث. الانتخابات الآن!" خلال المظاهرة التى أقيمت فى وسط العاصمة.

وتولى سانتشيث السلطة هذا العام بدعم من أحزاب قومية فى قطالونيا صوتت معه لسحب الثقة من رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوى بعد أن لحقت فضيحة فساد بالحزب الشعبى الذى ينتمى إليه.