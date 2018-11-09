4 تعليمات أمنية من الداخلية التونسية للجماهير قبل موقعة الأهلى والترجى

كتب محمود عبد الراضى

حرصت وزارة الداخلية التونسية على إصدار جملة تعليمات أمنية لجماهير الكرة، أثناء مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي، للخروج بالمباراة لبر الأمان، جاء أبرزها:

1 ـ منع وقوف أو سير السيارات فى الطرق المؤدية إلى الملعب.

2 ـ الدخول للاستاد لحاملي التذاكر فقط.

3 ـ تقيد حاملى التذاكر بأرقام أبواب الدخول المنصوص عليها بالتذكرة.

4 ـ عدم السماح بالدخول للاستاد بعد إغلاق الأبواب في المواعيد الرسمية "18.30"

وكانت وزارة الداخلية التونسية، أصدرت بيانًا أشارت فيه لجملة من الإجراءات الخاصة بمباراة، اليوم الجمعة، التى ستجمع بين الترجى الرياضى التونسى والأهلى المصرى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويبرز من ضمن الإجراءات منع وقوف أو سير السيارات فى الطرق المؤدية إلى الملعب، عدا المتجهين إلى ملعب رادس، وحاملى تذاكر الدخول.

وشددت الداخلية فى بيانها على ضرورة تقيد حاملى التذاكر بأرقام أبواب الدخول المنصوص عليها بالتذكرة.

ومن المقرر أن تفتح أبواب الملعب فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت تونس، أى قبل انطلاق اللقاء بـ5 ساعات وغلقها فى تمام الساعة 18:30، ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت.

يذكر أن مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب برج العرب، يوم الجمعة الماضي، انتهت بفوز الأهلى "3-1".