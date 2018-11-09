2 مليون جنيه إعانات طلابية هذا العام بجامعة المنيا

كتب فريق المحافظات

قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي بجامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، رفع الإعانات المخصصة للطلاب من صندوق التكافل الطلابي بالجامعة ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها لترتفع إلى مبلغ 2238800 جنيهًا خلال العام الدراسى 2018/2019، بزيادة 554900 جنيهًا عن العام الماضي الذي بلغت نسبة إجمالى دعم الصناديق بالكليات خلاله لـ 1683900جنيهًا، وذلك على أن يراعى صرف الإعانات العينية بجانب الإعانات النقدية والتي تشمل دفع المصروفات الدراسية والسكن بالمدن الجامعية والإسكان الخارجي والمساهمة في شراء الكتب، والأدوات الدراسية، مشيرًا إلى أنه يشترط لمن يتقدم بطلب إعانة أن يكون مصرى الجنسية، ومنتظم فى الدراسة، ولم توقع عليه أية عقوبات تأدبية، أو شارك فى أى أعمال تؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية بالإضافة إلي تقديم بحث اجتماعي يثبت استحقاقه للإعانة مع بيان دخل للأسرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي بجامعة المنيا، بحضور الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

وخلال الاجتماع أيضًا تم عرض ما تم صرفه من إعانات صندوق التكافل الاجتماعى للكليات والجامعة خلال العام الدراسى 2017/2018، والنظر فى توزيع الدفعة الأولى لدعم صناديق التكافل بالكليات خلال العام الجاري، وشروط الصرف للإعانة، والحساب الختامى لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام الجامعى الماضي.

كما ناقش الاجتماع ضرورة استمرار التزام مجلس إدارة الكافيتريات بدعم صندوق التكافل الاجتماعي باعتبارها هي المصدر الرئيسي لدعم الصندوق، بالإضافة لمناقشة مقترح بشأن عرض تجربة جامعة المنيا لإدارة الكافيتريات ذاتيًا لتعميمها بالجامعات المصرية.