video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

2 مليون جنيه إعانات طلابية هذا العام بجامعة المنيا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:20 م
2 مليون جنيه إعانات طلابية هذا العام بجامعة المنيا اجتماع مجلس جامعه المنيا -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق
قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي بجامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، رفع الإعانات المخصصة للطلاب من صندوق التكافل الطلابي بالجامعة ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها لترتفع إلى مبلغ 2238800 جنيهًا خلال العام الدراسى 2018/2019، بزيادة 554900 جنيهًا عن العام الماضي الذي بلغت نسبة إجمالى دعم الصناديق بالكليات خلاله لـ 1683900جنيهًا، وذلك على أن يراعى صرف الإعانات العينية بجانب الإعانات النقدية والتي تشمل دفع المصروفات الدراسية والسكن بالمدن الجامعية والإسكان الخارجي والمساهمة في شراء الكتب، والأدوات الدراسية، مشيرًا إلى أنه يشترط لمن يتقدم بطلب إعانة أن يكون مصرى الجنسية، ومنتظم فى الدراسة، ولم توقع عليه أية عقوبات تأدبية، أو شارك فى أى أعمال تؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية بالإضافة إلي تقديم بحث اجتماعي يثبت استحقاقه للإعانة مع بيان دخل للأسرة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي بجامعة المنيا، بحضور الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.
 
وخلال الاجتماع أيضًا تم عرض ما تم صرفه من إعانات صندوق التكافل الاجتماعى للكليات والجامعة خلال العام الدراسى 2017/2018، والنظر فى توزيع الدفعة الأولى لدعم صناديق التكافل بالكليات خلال العام الجاري، وشروط الصرف للإعانة، والحساب الختامى لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام الجامعى الماضي.
 
كما ناقش الاجتماع ضرورة استمرار التزام مجلس إدارة الكافيتريات بدعم صندوق التكافل الاجتماعي باعتبارها هي المصدر الرئيسي لدعم الصندوق، بالإضافة لمناقشة مقترح بشأن عرض تجربة جامعة المنيا لإدارة الكافيتريات ذاتيًا لتعميمها بالجامعات المصرية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق الموسم الثانى للحفائر الأثرية بجامعة المنيا بمنطقة تونا الجبل

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

جامعة المنيا

اعانات طلابيه




لا تفوتك
الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة