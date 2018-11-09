‎مصرع عروسين بعد شهر من زواجهما بسب تسرب غازى بكفر شكر

كتب -نيفين طه

لقي عروسان متزوجان منذ شهر مصرعهما نتيجة الاختناق بالغاز أثناء الاستحمام داخل المنزل بقرية المنشأة الصغرى بكفر شكر وتم نقل المتوفيين للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.

تلقت اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطار من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر المركزى تفيد وصول "محسن . م . ه "، عامل، وزوجته "مى . م . ز"، نتيجة اختناق بالغاز أثناء الاستحمام داخل الحمام بمسكن الزوجية دون وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.‎