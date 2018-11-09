الرئيسية اقتصاد وبورصة وزير الصناعة يعدل أحكام لائحة العاملين بغرفة تجارة جنوب سيناء الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:00 ص المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة كتب إسلام سعيد إضافة تعليق أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا رقم 890 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 688 لسنة 2010. 2 1 إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزير التجارة: 3.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر اخبار الاقتصاد وزير الصناعة غرفة تجارة جنوب سيناء جنوب سيناء هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات الموقع الرسمى للأهلى يتعرض لقرصنة بإعلان انتصار الترجى مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر تعرف على سبب غياب نجلاء فتحى عن عزاء زوجها حمدى قنديل مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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