video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الصناعة يعدل أحكام لائحة العاملين بغرفة تجارة جنوب سيناء

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:00 ص
وزير الصناعة يعدل أحكام لائحة العاملين بغرفة تجارة جنوب سيناء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا رقم 890 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 688 لسنة 2010.
 
2
2

1
1

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التجارة: 3.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر

اخبار الاقتصاد

وزير الصناعة

غرفة تجارة جنوب سيناء

جنوب سيناء




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

الموقع الرسمى للأهلى يتعرض لقرصنة بإعلان انتصار الترجى

الموقع الرسمى للأهلى يتعرض لقرصنة بإعلان انتصار الترجى

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

تعرف على سبب غياب نجلاء فتحى عن عزاء زوجها حمدى قنديل

تعرف على سبب غياب نجلاء فتحى عن عزاء زوجها حمدى قنديل

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة