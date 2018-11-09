وزير الصناعة يعدل أحكام لائحة العاملين بغرفة تجارة جنوب سيناء

كتب إسلام سعيد

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا رقم 890 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 688 لسنة 2010.