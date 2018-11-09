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وزير الشباب يشكر وزارة الطيران المدنى على تسهيلات سفر مشجعى الأهلى لتونس

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:05 م
وزير الشباب يشكر وزارة الطيران المدنى على تسهيلات سفر مشجعى الأهلى لتونس الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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وجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للفريق يونس المصري وزير الطيران المدني لتقديم كافة التسهيلات الخاصة بسفر مشجعي النادي الاهلي إلى تونس، مؤكدا علي خروج المباراة بصورة نموذجية، داعيا التوفيق إلي مصر.

 

وكان أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، غادر على طائرة الجماهير المتوجهة لتونس لحضور نهائي أفريقيا لقاء العودة بين فريقي الأهلي والترجى.

 

ويواجه الأهلي الترجي التونسي فى التاسعة مساء اليوم في "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد لبطل تونس.

 

 

 


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