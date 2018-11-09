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وزير الداخلية يكافئ 1285 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:01 م
وزير الداخلية يكافئ 1285 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بمكافأة 1285 من رجال الشرطة "579 ضابط – 673 فرد – 8 خفراء - 59 مجند – 2 عاملين مدنيين" بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن "القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، البحيرة ، الغربية ،  المنوفية ، الشرقية ، دمياط ، سوهاج ، البحر الأحمر ، أسيوط ، بنى سويف ، الفيوم ، المنيا ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، الإسماعيلية ، بورسعيد ، مطروح ، وقطاع الأمن العام ، قطاع الأحوال المدنية، قطاع الأمن المركزى ، قطاع الخدمات الطبية ، الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ، الإدارة العامة للمرور ، الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ، الإدارة العامة لحماية الآداب ، الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار".

وجاء التكريم نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم ، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال شهر أكتوبر.

 


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