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وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:43 ص
وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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أصدر  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارًا وزاريًا بغلق الأكاديمية المصرية الأمريكية ومقرها (مدينة نصر – الحي العاشر – سوق السيارات – شارع إسماعيل وهبة – خلف شركة سافيتو – محافظة القاهرة)، لمزاولتها أنشطة تعليمية بالإعلان عن الدراسة بأقسام (سياحة وفنادق – نظم معلومات – إدارة أعمال – صحافة وإعلام – تكنولوجيا البترول – المساحة والخرائط) دون الحصول على تراخيص بذلك من وزارة التعليم العالى، جاء ذلك فى ضوء جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمى فى التصدى للكيانات الوهمية.
 
 
 
كما أصدر الوزير قرارًا وزاريًا بغلق مركز عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة ومقرها (57 ش ماهر بدوي من جسر السويس – ميدان ألف مسكن – عين شمس – محافظة القاهرة)، وذلك بعد أن تأكدت لجنة الضبطية القضائية من مزاولتها أنشطة تعليمية بالمخالفة للقانون والإعلان عن الدراسة بأقسام (سياحة وفنادق – صحافة وإعلام – المساحة والخرائط – حاسب آلى) دون الحصول على تراخيص بذلك من وزارة التعليم العالى.
 
كما وجه د. عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم.
 
وأهابت الوزارة مجدداً بأبنائها الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة،  حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.
 
كما أهابت الوزارة بوكالات الإعلان ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية عدم نشر إعلانات لأى معاهد أو كليات أو أكاديميات خاصة قبل الرجوع لقطاع التعليم بالوزارة للتأكد من وجود رخصة رسمية للعمل.
 
 
 

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