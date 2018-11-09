وزير التجارة: 73% نسبة زيادة فى صادرات التمور المصرية إلى 60 دولة

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمهرجان التمور المصرية للعام الرابع على التوالى تعكس دور المهرجان البارز فى النهوض بقطاع التمور فى مصر وتعزز أهميته الاقتصادية على الصعيدين المحلى والدولى، مشيرا إلى أن نجاح المهرجان فى دوراته الثلاث السابقة كان دافعا قويا لسعى جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعى لإقامة مهرجانات مثيلة بعدد من الدول العربية تضمنت السودان والأردن.

وقال إن الدور الكبير الذى لعبته جائزة خليفة لنخيل التمر والإبتكار الزراعى باعتبارها صاحبة الريادة فى هذا المجال على المستوى العربى قد ساهم فى وضع التمور المصرية على الخريطة العالمية خاصة وأن مصر تحتل المركز الأول عالميا فى إنتاج التمور حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويا إلى حوالى 1.6 مليون طن وهو ما يمثل حوالى 18% من إجمالى الإنتاج العالمى والذى يبلغ 9 مليون طن.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال حفل ختام "المهرجان الرابع للتمور المصرية بسيوة" والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، واللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور عبد الوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

وأضاف الوزير فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن الوزارة قد خطت خطوات كبيرة فى مجال تنمية قطاع التمور حيث تم الانتهاء من إعداد استراتيجية قومية لتطوير قطاع التمور من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية المهتمة بالارتقاء وتنشيط قطاع التمور وزيادة عدد المصانع القائمة والجارى تأهيلها والتى تبلغ 160 مصنعاً بالإضافة إلى ابتكار منتجات جديدة من التمور مثل ادخال مسحوق التمر فى عدد من الصناعات الغذائية كبديل للسكر بنسب إضافة وصلت إلى 75% فى بعض المنتجات.

وأشار إلى جهود الوزارة تضمنت أيضا نقل تكنولوجيات تصنيع عجينة التمر وهو ما ساهم فى خفض واردات مصر من مصنعات التمور بنسبة تعدت 60% فضلاً عن تقديم الدعم الفنى اللازم لمضاعفة القدرات التخزينية للتمور بمناطق انتاجها.

ولفت نصار، إلى أن المهرجان يستهدف فتح أسواق جديدة ومضاعفة صادرات التمور بنسبة 300% لتصل إلى 120 ألف طن سنوياً بالإضافة إلى رفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار إلى 1500 دولار للطن، وزيادة الموارد المالية للميزانية العامة للدولة من تصدير التمور إلى 180 مليون دولار بالإضافة على وضع مصر فى مركز متميز بين الدول المصدرة للتمور وخلق علامة تجارية للتمور المصرية فضلا عن تطوير سلسلة القيمة ورفع القيمة المضافة للمنتج بنسبة 5% وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل والمستوى المعيشى للعاملين فى مجال انتاج وتصنيع التمور.

وأوضح الوزير أن مصر تقوم بتصدير 2.7% من إنتاجها وهو ما يمثل حوالى 4% من حجم التجارة الدولية للتمور، محتلة بذلك المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور فى العالم، حيث تستحوذ أسواق إندونيسيا والمغرب وماليزيا على 87% من إجمالى صادرات التمور المصرية، بنسب 44% لأندونيسيا و35% للمغرب و8% لماليزيا كما بلغ عدد الدول التى تم تصدير التمور المصرية إليها عام 2017 عدد 58 دولة.

وأضاف أن صادرات التمور المصرية حققت زيادة كبيرة خلال التسعة أشهر الاولى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 حيث بلغت 35.3 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 73% محققة 37.4 ألف طن بنسبة زيادة 61% كما بلغ عدد الدول التى تم التصدير إليها 60 دولة حيث يتراوح سعر طن التمر المصدر من 900 -1250 دولار.

وأشار نصار، إلى أن التعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعى أسفر عن إقامة مهرجانات التمور المصرية بسيوة على مدار أربع سنوات والتى أثمرت عن الانتهاء من تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومى بقيمة 10 مليون جنيه، كما يجرى تأهيل مجمع تمور الوادى الجديد الحكومى بهدف زيادة طاقته الإنتاجية وتحسين الجودة وتطوير المنتجات وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لتعظيم القيمة المضافة للتمور بتكلفة 13 مليون جنيه ويجرى أيضا إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحريه بقدرة تخزينية تبلغ 4000 طن بالإضافة إلى استقدام خبراء بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة لإعداد دراسات مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة والقدرة التصديرية على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور للارتقاء بهذا القطاع الواعد فضلا عن تأهيل 160 مزرعة بسيوه للحصول على شهادات الزراعة العضوية.

ونوه إلى أن الوزارة قامت أيضاً بتأهيل 5 مصانع للحصول على شهادة الجودة العالمية ISO22000، وجارى تأهيل عدد 5 مصانع أخرى كما يجرى تسجيل مصانع التمور التى تم حصولها على شهادات الجودة للانضمام لعضوية المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وجارى تقديم الدعم الفنى اللازم ونقل التكنولوجيا لإنشاء عدد 10 مصانع بمناطق مختلفة كما تم تأهيل عدد 8 من مصنعى وموردى العجوة المفرومة بالبدرشين والمرازيق بمشروع التغذية المدرسية.

وتقدم الوزير فى نهاية كلمته بالشكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسس "جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر"، كما قدم الشكر للجائزة على دعمها فى تنظيم هذا الحدث الهام والذى يعد بمثابة امتداد لأواصر التعاون البناء والمعهود بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية فى كافة المجالات التنموية.