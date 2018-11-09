وزير الاتصالات: تطوير 100 مركز للشباب تكنولوجيا بالمحافظات خلال ثلاث سنوات

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشان توقيع الوزارة لاتفاق لتطوير نحو 100 مركز للشباب بالمحافظات، إن الوزارة ستعمل على توفير الدعم التكنولوجي لهذه المراكز من خلال تطوير إنشاء معامل الحاسب الالي بها و توفير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي والعرض الضوئي والشبكات الداخلية وتقديم الدعم الفني اللازم.

وأضاف طلعت أن الوزارة ستقوم بتوفير دورات تدريبية للشباب في مختلف تخصصات الحاسب الآلي بالتعاون مع بعض الشركات العالمية، وإتاحة برامج التدريب المتخصص والتدريب من أجل التوظيف لتنمية مهارات الشباب.

و أكد أن الاتفاقية تنص على تشكيل لجنة تنفيذية تختص بوضع برنامج وخطة عمل اللجنة في ضوء البنود الواردة بالاتفاقية، ووضع الخطط التنفيذية للإتفاقية، واعتماد ذلك من السلطة المختصة لكلا الطرفين، ومتابعة تنفيذ المهام والتقارير المرفوعة إليها من فرق العمل المعنية بالتنفيذ، وتنفيذ المهام المسندة اليها من السلطة المختصة لكلا الطرفين.

وأشار طلعت أن توطين التكنولوجيا في ربوع الوطن، ودعم الوصول إلى المعرفة، أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى مجتمع دامج.

كما أشار الى مشروعات الوزارة في مجالات تحفيز الابتكار التكنولوجي خاصة في مجال التكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها لدمج وتمكين مختلف فئات المجتمع، وبناء قدرات الشباب لتأهيلهم بشكل احترافي لسوق العمل.

وأضاف طلعت أن هناك معايير وخبرات معينة يجب توافرها في الشباب المتقدم للبرامج التدريبية في مراكز الشباب المزمع تطويرها، وكذلك سيتم تقييم المدربين والمتدربين بعد انتهاء فترة التدريب.

وأكد الوزير أن إنشاء صالات للحاسب الآلى تكنولوجية ستوفر استخدام الحاسب الآلى للشباب بمختلف المحافظات، موضحا أنه سيتم تدريب الشباب بالمراكز على تكنولوجيا المعلومات وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من صالات الحاسب الآلى فى 100 مركز شباب خلال 6 أشهر، منوها إلى أنه سيتم مراقبة أداء تلك المراكز وجودة أنشطتها بصفة مستمرة

وكان رئيس الوزارء المهندس مصطفى مدبولى قد شهد أمس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى الاتصالات و الشياب و الرياضة لتطوير 100 مركز تكنولوجية بالمحافظات.

و تبلغ مدة العمل بالاتفاقية التى تم توقيعها بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى ثلاثة أعوام، و تهدف الاتفاقية إلى دعم المناطق العشوائية والفئات المهمشة وذوي الإعاقة بالمحافظات المختلفة من خلال تجهيز عدد 100 مركز شباب، بتكلفة 20 مليون جنيه.

ومن المخطط أن تصبح مراكز مجتمعية متكاملة دامجة تقدم الخدمات الحياتية بشكل ميسر لسكان المناطق المحيطة بهذه المراكز وخاصة خدمات التدريب وبناء القدرات وتطوير إمكانات الشباب.

كما يتضمن الاتفاق العمل علي تأهيل الشباب لسوق العمل وإتاحة الفرص التدريبية الميسرة لهم للحصول علي فرص عمل لائقة و تنفيذ مشروعات صغيرة تساهم في القضاء علي مشكلة البطالة، بالإضافة إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.